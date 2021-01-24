حكومة الإمارات تصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب

شفق نيوز/ صادقت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب بإسرائيل، وذلك بعد اتفاق تطبيع العلاقات.

جاء ذلك في أولى اجتماعات مجلس الوزراء الإماراتي في عام 2021، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، التي بينت أن مجلس الوزراء صادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب بإسرائيل، وذلك بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكانت المصادقة على إنشاء سفارة في تل أبيب ضمن قرارات أخرى اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.

واتفقت الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في آب 2020.