حكومة البشير تتسلم السلطة رسميا في سوريا وقرار بحل الأجهزة الأمنية

شفق نيوز/ أعلن "محمد البشير" في بيان تلفزيوني، يوم الثلاثاء، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس/ آذار 2025.

وبعد تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة المؤقتة، عقدت الحكومة أولى اجتماعاتها في العاصمة دمشق، بحضور رئيس الوزراء المكلف ورئيس الوزراء السابق محمد الجلالي

وأكد البشير من مبنى رئاسة الوزراء، اليوم، تكليفه رسمياً برئاسة الحكومة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم ركز على نقل الصلاحيات التنفيذية.

كما أضاف أن الحكومة المؤقتة ستشرف على قضايا الإدارة العامة خلال الفترة الانتقالية التي قد تنتهي في الأول من مارس/ آذار.هذا، وأفادت مصادر مطلعة بأنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب، مشيرة إلى أن "الحكومة الانتقالية ستجري النظر بحالة الجيش الحالي وتبحث في إعادة ترتيب أوضاعه".

كما أكدت المصادر أن "ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس أولويات في حكومة تصريف الأعمال"، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".

وكان قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المعرف بالجولاني، التقى البشير قبل يومين عقب أنباء عن تكليفه.