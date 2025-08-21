حكم نهائي بطرد  "العراقي ابو ولاء" من المانيا

شفق نيوز- دوسلدورف

أعلن متحدث باسم المحكمة الإدارية في دوسلدورف، يوم الخميس، أن حكم طرد "أبو ولاء" الزعيم السابق لتنظيم داعش في ألمانيا، أصبح نهائياً، بعد أن لم يقدم المدان أي طلب بالاستئناف على الحكم.

وكان "أبو ولاء"، قد خسر دعوى قضائية ضد الطرد في يونيو/ حزيران الماضي، وبرر طلبه بالبقاء في ألمانيا بوجود أطفاله السبعة، إلا أن القاضي أكد أن المصلحة العامة المتعلقة بالأمن القومي أسبق من مبررات الدعوى، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تغيير في موقف المدعي بصفته "إرهابياً داعشياً" أو تخلصه من التطرف.

وأوضح المتحدث أن الحكم بالطرد يعد خطوة تمهيدية ويُلزم المعني بمغادرة البلاد، بينما يتطلب الترحيل الفعلي إجراءات منفصلة، مشيراً إلى أن المحكمة لا تزال تنتظر نتائج إجراءات اللجوء، خاصة في ظل التهديد المحتمل بعقوبة الإعدام في العراق.

يُذكر أن "أبو ولاء" وهو عراقي الجنسية، محكوم بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف، وتعد هذه القضية خطوة قانونية هامة ضمن جهود ألمانيا لملاحقة العناصر الإرهابية وضمان الأمن القومي.