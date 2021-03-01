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حكم بسجن الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-01T13:55:58+0000
حكم بسجن الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي

شفق نيوز/ أعلن القضاء الفرنسي الاثنين حكمه بالسجن ثلاث سنوات بينها سنة نافدة على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على خلفية تهم فساد واستغلال نفوذ.

وتجدر الإشارة إلى أن ساركوزي لن يدخل السجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.

يشار إلى أن ساركوزي اتهم بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية. لكن الرئيس السابق الذي حضر جلسة القضية المسماة بـ"التنصت" لن يدخل السجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.

 

 

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