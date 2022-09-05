حكم بالاعدام على إيرانيتين بتهمة "الفساد في الأرض"

شفق نيوز / أعلنت السلطات الايرانية، اليوم الاثنين، اصدار حكم بالاعدام على امرأتين بتهمة "الفساد في الأرض"، فيما نفى ناشطون التهم الموجهة ضدهما.

وقالت الوكالة الإيرانية الرسمية، أن "حكما بالإعدام صدر بحق امرأتين في إيران خلال الأيام القليلة الماضية بتهمة (الفساد في الأرض) والاتجار بالبشر".

وسارع نشطاء وجماعات حقوقية بنشر صور للمرأتين في مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إنهما "ناشطتان في مجال حقوق المثليين وإنهما بريئتان"، وفقا لـ"رويترز".

وقالت الوكالة الرسمية "على النقيض من الأنباء المنشورة على الإنترنت، غررت المحكوم عليهما بشابات وبنات وقامتا بتهريبهن إلى خارج البلاد من خلال وعدهن بفرص تعليم وعمل هناك، الأمر الذي أدى إلى انتحار عدد من ضحاياهما".

ويعد "الفساد في الأرض" تعبير تستخدمه السلطات الإيرانية في الإشارة إلى نطاق واسع من الجرائم، من بينها المخالفات المتعارضة مع القيم الإسلامية، وفقا لـ"رويترز"