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حقيقة مقتل جنرال إيراني بضربات أمريكية في سوريا 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-27T05:48:51+0000
حقيقة مقتل جنرال إيراني بضربات أمريكية في سوريا 

شفق نيوز/ انتشر على مواقع التواصل خبراً يفيد بمقتل الجنرال الإيراني "سردار أكبر جلوغ مرد"، خلال الضربات الأمريكية الأخيرة على مقرات الحرس الثوري في دير الزور السورية، كما نشرت تلك المواقع "صورة للجنرال".

غير أن هذا الخبر لا صحة له، إذ اختلقته إحدى الوكالات المحلية، وفق ما فنده لاعب كمال اجسام عراقي.

https://twitter.com/rmash1971/status/1562820570202652675

كما أن الصورة المتناقلة مركّبة، وتظهر في الواقع، وجه المدرب الدولي لاعب كمال الاجسام العراقي رياض أبو علي الصرايفي الذي أطل في فيديو ليستنكر استخدام صورته لفبركة خبر كاذب، مؤكدا أنه حي يرزق.

يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن الخميس الفائت أنه قتل في شرق سوريا خلال 24 ساعة أربعة عناصر من مجموعات مسلّحة مدعومة من إيران، ردا على قصف صاروخي أدى إلى إصابة جنود أمريكيين في المنطقة.

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