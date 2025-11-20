حقق حلم والده.. كريستيانو رونالدو يلتقي ترمب ويحصل على مفتاح البيت الأبيض  (صور)

شفق نيوز- واشنطن

التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأميركية.

وأهدى ترامب لرونالدو مفتاح البيت الأبيض، فيما نشر الأخير رسالة شكر عبر حسابه على "إنستغرام"، أعرب فيها عن تقديره للرئيس والسيدة الأولى، مؤكدًا استعداده للقيام بدوره في إلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يقوم على الشجاعة والمسؤولية والسلام.

ويأتي هذا اللقاء تحقيقًا لأمنية قديمة لرونالدو ووالده الراحل، جوزيه دينيس أفيرو، الذي اختار اسم ابنه تيمنًا بالرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان.

وقال والد رونالدو الراحل في تصريحات سابقة: "سيكون اسمه رونالدو لأنه ذكّرني برونالد ريغان". بعد 40 عامًا، أصبح الابن صاحب الاسم فرصة لتحقيق الحلم الرمزي بدخول البيت الأبيض ولقاء رئيس الولايات المتحدة.

وشهد اللقاء رونالدو وهو يجلس بجوار الوفد السعودي في فعالية ضمت أسماء بارزة من شركات التكنولوجيا والمال والرياضة، بينهم إيلون ماسك وجياني إنفانتينو.

وحرص ترمب على توجيه تحية شخصية لرونالدو، مشيدًا بتأثيره وشهرته العالمية، فيما نشر البيت الأبيض مقطع فيديو يظهر وصول رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز، ما أعطى للزيارة بعدًا إعلاميًا واسعًا.

وتعد هذه الزيارة الظهور العلني الأول لرونالدو في الولايات المتحدة منذ عام 2016، وهي فرصة أكدت أن مكانته تجاوزت حدود كرة القدم، لتضعه ضمن دوائر النفوذ العالمية، وتجعل حضوره محل متابعة ملايين المتابعين، خصوصًا مع اقتراب استضافة الولايات المتحدة لمونديال 2026.

كما حملت رسالة رونالدو إلى ترمب إشارات واضحة حول رغبته في لعب دور أوسع في المبادرات الاجتماعية ودعم السلام والمؤسسات الخيرية، ما يمهد مرحلة جديدة له خارج الملاعب كلاعب عالمي مؤثر اجتماعيًا وسياسيًا.