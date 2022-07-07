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حفل زفاف "فخم" وراء تأجيل رحيل جونسون عن كرسي الحكم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-07T20:25:15+0000
حفل زفاف "فخم" وراء تأجيل رحيل جونسون عن كرسي الحكم

شفق نيوز / كشفت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، يوم الخميس، عن السبب الرئيسي وراء تأجيل رئيس الوزراء بوريس جونسون، موعد تخليه عن منصبه، وذلك بعد إعلانه قرار الاستقالة.

وكان جونسون، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، الاستقالة من زعامة حزب المحافظين، لكنه قرر الاستمرار في منصبه رئيساً للوزراء، حتى اختيار رئيس حكومة جديد.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن "جونسون يريد إقامة حفل زفاف كبير في مقر إقامته الرسمي بتشيكرز، للاحتفال بزفافه من زوجته كاري في وقت لاحق من الشهر الجاري".

وتزوج جونسون من كاري (34 عاما) في حفل سري محدود أقيم العام الماضي في كاتدرائية ويستمنستر بوسط لندن في خضم جائحة كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في حزب المحافظين،الذي كان يقوده جونسون، قولها إن "أحد أسباب بقاء رئيس الوزراء في منصبه هو إقامة الحفل الفخم".

ونوهت الصحيفة إلى أن "حفل الزفاف من المقرر إقامته في 30 يوليو/تموز الجاري، ومن المتوقع أن يكون حدثا أكبر بكثير وأكثر بريقا".

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