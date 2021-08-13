"حفروا خندقاً وهربوا".. المهاجرون في ليتوانيا يفرون من معسكرهم

شفق نيوز/ قالت وكالة "سبوتنيك بيلاروس"، إن أكثر من 30 مهاجراً هربواً من معسكر للاجئين "غير الشرعيين" في منطقة أليتوس في ليتوانيا، بعد حفر نفق تحت السياج العازل.

وذكرت الوكالة، أن السلطات قبضت على اثنين منهم، وأرسلت مروحية للبحث عن الباقين.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة عدد المهاجرين "غير الشرعيين" المحتجزين على الحدود مع بيلاروس.

بدوره، أشار رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إلى أن بلاده لن تكبح بعد الآن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي لأنها بسبب عقوبات الغرب، لم تعد تملك "لا المال ولا الطاقة للقيام بذلك".

ومنذ بداية العام الجاري، سجلت ليتوانيا التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة دخول أكثر من أربعة آلاف مهاجر، خلال العام الحالي، معظمهم من العراقيين. وبدأت السلطات إعادة أولئك الواصلين إلى أراضيها إلى بلادهم مع العمل على منع دخول المهاجرين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، عن "انخفاض كبير" في عدد المهاجرين الواصلين إلى ليتوانيا بعدما علق العراق الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا بطلب من بروكسل.

وأقر البرلمان في ليتوانيا، قانونا يعطي الضوء الأخضر لبناء سياج على طول الحدود مع بيلاروسيا.

وقالت وزيرة الداخلية الليتوانية، أغني بيلوتيت: "يجب أن تكون لدينا حدود قوية يعول عليها مع بيلاروسيا في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن إقرار القانون خفض المدة اللازمة لبناء السياج.

وقبل يومين اقتحم جنود ليتوانيين معسكراً للمهاجرين واطلقوا الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات غالبيتهم من العراقيين.