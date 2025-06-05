حظر أمريكي على مواطني 4 دول عربية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الخميس، بصدور أوامر تقضي بمنع دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر اليوم حظراً كلياً على دخول مواطني 12 دولة إلى الأراضي الأمريكية، بينها اليمن والسودان والصومال وليبيا.

وأوردت متحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، تفاصيل وأسباب القرار الأمريكي بشمول مواطني تلك الدول العربية الأربعة ضمن "الحظر الكلي" لقرار منع السفر إلى الولايات المتحدة.

وكتبت قائلة عبر حسابها في منصة "إكس"، إن "الرئيس ترامب يفي بوعده بحماية الأمريكيين من الجهات الأجنبية الخطيرة التي تريد دخول بلادنا وإلحاق الأذى بنا".

وأضافت "هذه القيود المنطقية خاصة بكل بلد، وتشمل الأماكن التي تفتقر إلى التدقيق الأمني ​​المناسب، أو التي تشهد معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، أو التي لا تُشارك معلومات الهوية والتهديد".

وختمت قائلة "سيعمل الرئيس ترامب دائماً بما فيه مصلحة الشعب الأمريكي وسلامته"، على حد تعبيرها.

كشفت شبكة "سي. بي. إس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر قراراً يقضي بمنع مواطني 12 دولة من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن الرئيس ترامب وقع أمراً بحظر دخول مواطنين من 12 بلداً إلى الأراضي الأمريكية منها أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران.

ولاحقاً، قال البيت الأبيض إن الإعلان يفرض قيوداً بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.