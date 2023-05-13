حظر على سماء روما والقناصة عند أعلى المباني.. زيلينسكي في الفاتيكان "لتحقيق النصر"

شفق نيوز/ وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، الى العاصمة الايطالية روما للقاء الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وكتب زيلينسكي على تويتر "زيارة مهمة من أجل اقتراب أوكرانيا من النصر".

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيطالية أن زيلينسكي وصل إلى روما، السبت، لعقد اجتماعات مع البابا فرنسيس والقادة الإيطاليين، حسب أسوشيتد برس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن زيلينسكي وصل إلى مطار شيامبينو في روما، وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في استقباله.

ولم يتم الإعلان عن جدول زيلينسكي المحدد علنا بسبب المخاوف الأمنية، وأكد الفاتيكان الاجتماع البابوي قبل وقت قصير من وصول الرئيس الأوكراني إلى روما، وفق أسوشيتد برس.

وقال البابا في أواخر أبريل/ نيسان، إن الكرسي الرسولي يشارك في مهمة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حسب رويترز.

وأفاد التلفزيون الحكومي الإيطالي أنه في إطار الإجراءات الوقائية، تم إصدار منطقة حظر طيران على سماء روما وتم وضع قناصة الشرطة بشكل استراتيجي في المباني العالية.

والتقى ميلوني مع زيلينسكي في كييف، قبل وقت قصير من ذكرى الغزو الروسي الشامل في 24 فبراير 2022.

وفي غضون ذلك، قالت الحكومة الألمانية إنها تعتزم تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية تزيد قيمتها على 2.7 مليار يورو (3 مليارات دولار)، بما في ذلك دبابات وأنظمة مضادة للطائرات وذخيرة.

وجاء الإعلان، السبت، في وقت تجري فيه الاستعدادات في برلين لأول زيارة محتملة لزيلنسكي لألمانيا منذ غزو روسيا لبلاده العام الماضي.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس إن برلين تريد أن تظهر بأحدث حزمة من الأسلحة "أن ألمانيا جادة في دعمها" لأوكرانيا.

وأضاف: "ألمانيا ستقدم كل المساعدة التي تستطيع، طالما أنها تحتاجها".