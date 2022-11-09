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حظر دخول النساء للمتنزهات في افغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-09T19:55:03+0000
حظر دخول النساء للمتنزهات في افغانستان

شفق نيوز/ مُنعت نساء أفغانيات من دخول المتنزهات في كابول، اليوم الأربعاء، بعدما قالت وزارة الأخلاق التابعة لحركة طالبان إنه سيتم فرض قيود على دخول النساء إلى المتنزهات العامة.

وأكد متحدث باسم وزارة الصلاة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سيتم تقييد دخول النساء إلى المتنزهات؛ وذلك ردا على سؤال من رويترز، لكنه لم يرد على طلبات بتوفير مزيد من التفاصيل.

ولم يتضح مدى نطاق تطبيق القيود أو تأثيرها على قاعدة سابقة أصدرتها الوزارة تقول إنه يجب الفصل بين الجنسين في المتنزهات، بما في ذلك المناطق المفتوحة، وإنه سيتم تخصيص أيام محددة للنساء.

ولم يرد بلال كريمي نائب المتحدث باسم إدارة طالبان الإسلامية المتشددة على طلب التعليق.

وفي متنزه بكابول، يضم ألعابا مثل سيارات التصادم ودولاب الهواء (العجلة الدوارة)، لاحظ شهود من رويترز أن مسؤولي المتنزه صرفوا العديد من النساء بوجود وكلاء من طالبان لمراقبة الوضع.

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