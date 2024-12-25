حظر تجوال وانتشار أمني واسع في المدن السورية

شفق نيوز/ شهدت مختلف المدن السورية، مساء اليوم الأربعاء، انتشاراً أمنياً واسعاً حيث تجولت دوريات للأمن والشرطة بالتزامن مع فرض حظر للتجوال.

وأعلنت إدارة الأمن العام وقوات الشرطة السورية عن نشر عناصرها في اللاذقية ودمشق وحمص بهدف ضبط الأمن والاستقرار، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

ونشرت الإدارة مقاطع فيديو توثق انتشار عناصرها في المدن السورية.

وكانت قيادات الشرطة في عدة مدن سورية قد أعلنت حظراً للتجوال من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 صباحاً وذلك على خلفية الأحداث التي أعقبت انتشار فيديو عن اعتداء على مقام الشيخ الخصيبي في محافظة حلب.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان أن الفيديو المنتشر حول حرق مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي قديم يعود لفترة تحرير حلب.

وأضافت: "حاولت بعض الفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري استغلال الشائعات وقامت باستهداف قواتنا في وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى".

وختم البيان: "نحذر من نشر الشائعات التي تسعى لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي ولن نتوانى عن ملاحقة كل من يسعى للعبث بأمن أهلنا وممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".