حظر تجوال ليلي في فرنسا

شفق نيوز / أعلنت السلطات الفرنسية، مساء الأحد، فرض "حظر تجوال ليلي" في 10 بلديات شمالي البلاد، وذلك في إطار مساعي الشرطة للتحكم في الوضع الملتهب والاحتجاجات التي أشعل فتيلها مقتل مراهق على أيدي الشرطة، منذ 5 أيام.

وتتواصل الاحتجاجات العنيفة في فرنسا لليوم الخامس على التوالي، بعد مقتل المراهق نائل مرزوق ذي الأصول الجزائرية على يدي شرطي.

وتخلل الاحتجاجات، أعمال شغب وعنف وانتشار لعشرات الآلاف من عناصر الشرطة، التي شملت قوات خاصة نشرت لمنع أعمال شغب، وتخريب ممتلكات انتشرت في أنحاء فرنسا وأسفرت عن اعتقال نحو 1500 شخص.