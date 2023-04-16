حصيلة أولية.. داعش يقتل 31 سورياً من جامعي "الكمأة" في ريف حماة

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، عن مقتل 31 مدنياً وعسكرياً بهجوم شنه تنظيم داعش على الباحثين عن "الكمأة" في ريف حماة، مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود مفقودين وجرحى بحالات حرجة.

وقال المرصد في بيان نشره على موقعه، إن من بين القتلى 12 على الأقل من ميليشيا "الدفاع الوطني"، بالهجوم الذي شنته خلايا تنظيم داعش في منطقة دويزين جنوب شرقي عقيربات في ريف حماة الشرقي، وينحدر القتلى من قرية الجومقلية.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 289 قتيل منذ مطلع العام 2023.