حصيلة مهولة للضحايا والنازحين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأربعاء، سقوط 950 ضحية وإصابة 5000 منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما أكدت الأمم المتحدة، نزوح أكثر من ربع مليون شخص من القطاع.

يأتي ذلك في وقت دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، وسط استمرار الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ، بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، بحسب بيان لها، أن "أكثر من 260 طفل قتلوا منذ يوم السبت الماضي"، لافتة إلى أن عدد الضحايا في الضفة الغربية ارتفع إلى 23 شهيداً ونحو 130 جريحا".

في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن الحرب بين حركة حماس وإسرائيل تسببت بنزوح أكثر من 260,000 شخص داخل قطاع غزة منذ السبت الماضي، فيما يتواصل القصف الاسرائيلي الكثيف جوا وبرا وبحرا على القطاع.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا": "يعتقد أن أكثر من 263,934 شخصا في غزة فروا من منازلهم"، مبينا أن "هذا العدد مرشح للارتفاع".

وأضاف أن عمليات القصف دمرت أكثر من 1000 وحدة سكنية فيما لحقت أضرار بالغة بـ560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن، ولجأ قرابة 175,000 من أولئك النازحين، إلى 88 مدرسة تديرها وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأفاد بأن أكثر من 14,500 آخرين نزحوا إلى 12 مدرسة حكومية، فيما يعتقد أن نحو 74,000 يقيمون مع أقارب وجيران أو لجأوا إلى كنائس ومرافق أخرى، مبينا أن عدد النازحين داخل قطاع غزة "يمثل أكبر عدد من النازحين منذ التصعيد الذي استمر 50 يوما في 2014".

وحذر مكتب الأمم المتحدة، من أن "تلبية الاحتياجات الرئيسية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين لم ينزحوا".