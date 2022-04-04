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حصيلة أممية لضحايا الحرب الروسية الاوكرانية من المدنيين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-04T04:47:37+0000
حصيلة أممية لضحايا الحرب الروسية الاوكرانية من المدنيين

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن أكثر من 1400 شخص مدني قُتلوا وأُصيب أكثر من ألفي آخرين، بسبب القتال في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي وحتى 2 أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت المفوضية في بيان: "منذ 24 فبراير/ شباط 2022 وحتى 2 أبريل/ نيسان 2022، سجل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفاة وإصابة 3455 شخصا بين صفوف المدنيين" .

وأوضحت المفوضية أنها رصدت وفاة 1417 شخصا، وإصابة 2038 شخصا من المدنيين خلال الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وحسب البيان، فإن من بين القتلى 201 سيدة و22 فتاة و40 طفلا، بالإضافة إلى 59 آخرين لم يتم تحديد جنسهم.

 

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