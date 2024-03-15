حصيلة مجزرة "دوار الكويت" ترتفع إلى أكثر من 300 قتيل وجريح

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة مجزرة دوار الكويت لأكثر من 100 قتيل و200 جريح إثر استهداف المروحيات الإسرائيلية لهم فيما كانوا ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية.

وقال المكتب في بيان له إن "الجيش الإسرائيلي يستهدف، لليوم العشرين على التوالي، منتظري المساعدات، وسط عجز العالم التام عن إيقافه عن ارتكاب هذه الجرائم".

وحمل المكتب الإدارة الأمريكية مسؤولية فشلها في وقف الإبادة الجماعية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي على علم بإحداثيات مكان انتظار المواطنين ويتعمد استهدافهم.

واستهدفت القوات الإسرائيلية حشدا من الفلسطينيين تجمع قرب دوار الكويت بمدينة غزة، شمال القطاع، في انتظار المساعدات الإنسانية، في حادثة باتت تتكرر.

وكانت القوات الإسرائيلية، ارتكبت مجزرة نهاية فبراير الماضي، حيث أطلقت النار على المئات من الفلسطينيين، أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

ويوم أمس الخميس، قالت الوزارة إن 21 شخصا على الأقل سقطوا قتلى وأكثر من 150 آخرين أصيبوا جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النيران على حشد كان ينتظر شاحنات المساعدات عند دوار الكويت شمال غزة.

وقال الجيش في بيان إن "التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي هاجم عشرات من سكان غزة عند نقطة لتوزيع المساعدات هي تقارير كاذبة"، مؤكدا أنه بصدد "تقييم الحادث بالدقة التي تستحقها" ومناشدا "وسائل الإعلام أن تفعل الأمر نفسه وتعتمد حصرا على معلومات موثوق بها"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قصفا إسرائيليا" تسبب بمقتل وجرح العشرات من "المواطنين" الذين تجمعوا عند دوار الكويت في مدينة غزة، ليل الخميس الجمعة، خلال انتظارهم وصول المساعدات الإغاثية.

وأفادت مصادر محلية وكالة وفا بأن العشرات قتلوا وأصيبوا، "جراء قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار من طائراته الحربية والمسيّرة، أثناء انتظار حشد من المواطنين وصول المساعدات الغذائية والإغاثية بالقرب من دوار الكويت في مدينة غزة".