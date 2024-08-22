حصيلة لبنانية "رسمية" بأعداد القتلى والنازحين جراء القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الخميس، عن أعداد الضحايا وأرقام النازحين من جنوب لبنان جراء القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن أكثر من 564 شخصا، بين مدنيين ومقاتلين، قتلوا منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة أن العدد التراكمي لأرقام النازحين من المناطق الحدودية جنوبي لبنان تخطى 110 آلاف شخص بسبب المواجهات بين إسرائيل وحزب الله.

ويتواصل القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود اللبنانية، ما ينذر باشتعال الجبهة وتطورها إلى حرب شاملة بين الجانبين.

وأعلن حزب الله، الثلاثاء، استهداف مقر قيادة لواء تابع للقوات الإسرائيلية في الجولان، وتحقيق إصابات دقيقة خلال الهجوم.

وقال الحزب في بيان له إنه ردا على الاعتداء الذي طال منطقة البقاع "شن هجوما جويا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة اللواء المدرع السابع التابع لفرقة الجولان 210 في ثكنة كتسافيا".