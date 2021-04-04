سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حصيلة كورونا تتخطى حاجز 130 مليون إصابة بالعالم

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-04T04:42:37+0000
حصيلة كورونا تتخطى حاجز 130 مليون إصابة بالعالم

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العالم، مستوى 130 مليون حالة.

وأفادت معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تبلغ في العالم حتى الآن 130643579 حالة، بينها 2844807 وفيات، ما يعادل نحو 2.18%.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث حصيلة الإصابات بـ30668826 حالة، وتأتي بعدها البرازيل في المرتبة الثانية بـ12953597 حالة، ومن الثم الهند بـ12392260 إصابة.

كما تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ554779 وفاة، وتحتل البرازيل الموقع الثاني بـ330193 حالة، لتأتي المكسيك ثالثة بـ203854 متوفيا.

وفي وقت سابق من السبت أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيلها أكثر من 662 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، ما يمثل أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 17 يناير 2021.

related

أكثر من مليون و200 ألف مصاب ونحو 65 ألف حالة وفاة بكورونا في العالم

Date: 2020-04-05 08:12:25
أكثر من مليون و200 ألف مصاب ونحو 65 ألف حالة وفاة بكورونا في العالم

اصابات كورنا تتجاوز 25 مليونا في العالم

Date: 2020-08-30 05:42:10
اصابات كورنا تتجاوز 25 مليونا في العالم

إصابات كورنا تتخطى 27 مليونا في العالم

Date: 2020-09-08 12:00:37
إصابات كورنا تتخطى 27 مليونا في العالم

اصابات كورونا تقترب من 10 ملايين حالة في العالم

Date: 2020-06-28 08:07:53
اصابات كورونا تقترب من 10 ملايين حالة في العالم

العالم يسجل مليون متعاف من فيروس كورونا

Date: 2020-04-30 07:34:17
العالم يسجل مليون متعاف من فيروس كورونا

قرابة 40 دولة تسجل معدلات قياسية باصابات كورونا

Date: 2020-07-25 09:20:42
قرابة 40 دولة تسجل معدلات قياسية باصابات كورونا

إيران تسجل 63 حالة وفاة و1323 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-05-05 13:08:04
إيران تسجل 63 حالة وفاة و1323 اصابة جديدة بكورونا

كورونا ينهي حياة 1500 إيراني وعدد الإصابات يتخطى حاجز 20 ألفا

Date: 2020-03-21 11:54:20
كورونا ينهي حياة 1500 إيراني وعدد الإصابات يتخطى حاجز 20 ألفا