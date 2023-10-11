حصيلة قتلى إسرائيل وأسراها ترتفع ووزير دفاعها يتحدث عن هجوم بري

شفق نيوز/ أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ السبت الفائت، ارتفعت إلى 1200، مشيرا إلى أن 200 إسرائيلي في عداد ما وصفهم "المخطوفين".

فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن 350 إسرائيليا أبلغت عائلاتهم عن فقدانهم منذ بدء الحرب.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الهجوم العنيف على غزة سيشمل عمليات برية، وسط قصف متواصل للجيش على القطاع المحاصر.

وقال غالانت متحدثا للجنود قرب سياج غزة: "حماس تريد التغيير وستحصل عليه. فما كان في غزة لن يكون موجودا بعد الآن".

وأضاف: "بدأنا الهجوم من الجو، وسنأتي لاحقا من الأرض أيضا. سيطرنا على المنطقة منذ اليوم الثاني ونحن في حالة هجوم. وستشتد حدته".

وكانت إسرائيل تعهدت بتصعيد ردها على هجوم حركة حماس، وقال الجيش إن العشرات من طائراته المقاتلة قصفت أكثر من 200 هدف خلال ليل الثلاثاء في حي بمدينة غزة، قال إن حماس استخدمته لشن موجة غير مسبوقة من الهجمات.