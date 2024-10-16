حصيلة "غير نهائية".. مقتل 140 شخصا بانفجار صهريج وقود شمالي نيجيريا

شفق نيوز/ لقي 140 شخصا على الأقل حتفهم وأُصيب العشرات في حصيلة غير نهائية، يوم الأربعاء، نتيجة انفجار صهريج وقود كان قد انقلب مساء الثلاثاء في ولاية جيغاوا شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم وكالة الإغاثة الوطنية إن "أكثر من 140 شخصا دفنوا"، فيما حضت "الرابطة الطبية النيجيرية" الأطباء على المسارعة إلى غرف الطوارئ القريبة للمساعدة في ظل تدفق الضحايا.

بدوره، ذكر الناطق باسم شرطة ولاية جيغاوا، لاوان شيسو، أن الانفجار وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء في بلدة ماجيا في منطقة تاورا. وتابع أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات محلية في بلدتي رينجيم وهاديجيا حيث يتلقون العلاج.

وذكر بأن الصهريج حاول تجنب الاصطدام بشاحنة في بلدة ماجيا الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من مدينة كانو، كبرى مدن شمال البلاد.

وقال نور عبد الله المتحدث باسم وكالة الإغاثة الوطنية إن "أكثر من 140 شخصا دفنوا" مضيفا أن "الحصيلة قد ترتفع"، فيما حضت "الرابطة الطبية النيجيرية" الأطباء على المسارعة إلى غرف الطوارئ القريبة للمساعدة في ظل تدفق الضحايا.

وعموما، تكثر حوادث الصهاريج في نيجيريا حيث سجلت "اللجنة الفدرالية للسلامة الطرقية" 1531 حادثا عام 2020 تسببوا بمقتل 535 شخصا. وذكرت اللجنة بأن أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم بحوادث على طرقات نيجيريا عام 2023، مقارنة مع نحو 6500 في العام السابق.