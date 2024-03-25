حصيلة ضحايا غزة ترتفع إلى 107 آلاف قتيل ومصاب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى أكثر من 107 آلاف قتيل ومصاب، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولغاية الآن.

وقالت الوزارة إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 107 قتلى وأصيب 176 آخرين".

وأشارت إلى أن "الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو على الطرق ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 32333 شخصاً، فيما بلغ عدد الجرحى 74694، وذلك منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.