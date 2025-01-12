حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا ترتفع مخلفة معها دمارا هائلا

شفق نيوز/ دمرت الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أحياء بأكملها وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار، وقال مسؤولون إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ودمر أكثر من 12 ألف مبنى.

ووفق وسائل إعلام أمريكية فإن "أكثر من 60 ميلا مربعا احترقت، ولا تزال المخاطر قائمة اشتدت النيران ليلة السبت. ولا تزال هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذر من مخاطر الحرائق المرتفعة إلى الحرجة لجميع مناطق لوس أنجلوس وفينتورا حتى يوم الأربعاء المقبل".

وأعلنت عمدة لوس أنجلوس كارين باس ورئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس كريستين كرولي جبهة موحدة يوم السبت في مؤتمر صحفي بعد ظهور تقارير يوم الجمعة تفيد بفصل كرولي. ونفى كل من مكتب العمدة وإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس التقارير، حيث قالت باس للصحفيين "لقد كنا أنا ورئيس الإطفاء دائما على اتصال منتظم وسنستمر".

لا يزال حريق باليساديس أكبر حريق مشتعلا وشارك المسؤولون المزيد من أوامر الإخلاء والتحذيرات لمنطقتي إنسينو وبرينتوود في لوس أنجلوس. كما تسبب حريق إيتون، فوق ألتادينا في شمال مقاطعة لوس أنجلوس، في مقتل 11 شخصا على الأقل وحرق أكثر من 22 ميلا مربعا، مخلفا مشاهد مروعة من الدمار.

وحققت فرق الإطفاء تقدما كبيرا في حريق كينيث وحريق هيرست، اللذين اندلعا في وادي سان فرناندو في لوس أنجلوس.

وقالت قناة "سي بي أي" نيوز إن السكان يشعرون بالقلق بينما تكافح مقاطعة لوس أنجلوس مع فشل تنبيهات الإخلاء.