حصيلة صادمة .. مقتل نحو 800 فلسطيني جراء القصف على شمال غزة

شفق نيوز/ كشفت مصادر طبية في غزة أن نحو 800 فلسطيني قتلوا جراء القصف الجوي والمدفعي المتواصل على شمال قطاع غزة منذ 22 يوما فيما تقوم القوات الإسرائيلية باعتقال كافة الطواقم في مستشفى كمال عدوان.

تفصيلا، قالت مصادر طبية في غزة، اليوم السبت، إن 800 فلسطيني قتلوا إثر القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي المتواصل على شمالي القطاع منذ 22 يوما.

كما قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي على جباليا شمالي قطاع غزة.

وتعرضت مناطق شمال غربي ووسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية، بينما شهدت وسط وغربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قصفا مدفعيا مكثفا.

وأشارت المصادر الطبية إلى أنها لا تستطيع الاستجابة لنداءات ومناشدات عديدة وصلتها من منازل سكنية تعرضت للقصف والحرق (الإسرائيلي) في بلدة جباليا والنزلة شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن الدفاع المدني معطل كليا قسرا بفعل الاستهداف الإسرائيلي المستمر في شمال قطاع غزة.

من ناحية ثانية، قال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن القوات الإسرائيلية تعتقل كافة الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان من الرجال ما عدا مدير المستشفى حسام أبو صفية وفتاة من الطاقم الطبي وأحد عمال النظافة، كما اعتقلت عددا آخر من الجرحى.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه تم احتجاز الطاقم الطبي من الفتيات في غرفة منعزلة دون طعام أو ماء، بينما تم اقتياد الرجال مجردين من الملابس ومكبلين الأيدي إلى جهة غير معلومة.