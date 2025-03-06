حصيلة أسبوعية.. تركيا تعلن تحييد 26 عمّالياً شمالي العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، تحييد 26 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في الأيام الـ7 الماضية شمالي العراق وسوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك.

وأوضح أكتورك، أن عدد عناصر حزب العمال الكوردستاني الذين تم تحييدهم منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغ 478 عنصراً في شمالي العراق وسوريا.

وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها دون انقطاع وبتصميم للقضاء بشكل كامل على هذا التهديد لأمن واستقرار البلاد والمنطقة.

جدير بالذكر أن حزب العمال الكوردستاني، أعلن السبت الماضي، وقفًا لإطلاق النار، استجابةً لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.

وكان زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، المعتقل في تركيا، وجّه في 27 فبراير/ شباط 2025، دعوة تاريخية من سجنه في جزيرة إمرالي، حثّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحلّ نفسه.

ولقيت هذه الدعوة ترحيبًا دوليًا، حيث وصفها البيت الأبيض بأنها "تطور كبير" من شأنه تعزيز السلام في المنطقة المضطربة، معربًا عن أمله في أن تسهم في تهدئة حلفاء الولايات المتحدة في تركيا بشأن شركائها في مكافحة داعش بشمال شرق سوريا.

وداخليًا، أبدى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا توقعه امتثال حزب العمال الكوردستاني لدعوة أوجلان، معتبرًا أن ذلك سيسهم في تحرير تركيا من قيودها.

وفي إقليم كوردستان العراق، رحب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بدعوة أوجلان، للحزب بحل نفسه وإلقاء سلاحه، ودعا العماليين للالتزام بهذه الدعوة، وأكد أن الوقت حان لـ"نضال سلمي وديمقراطي".

كما رحب رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني بالدعوة، مؤكدًا استعداد الإقليم لدعم عملية السلام في تركيا، كما دعا رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، جميع الأطراف إلى الالتزام بدعوة أوجلان، واصفًا إياها بأنها بداية "مرحلة مهمة" نحو السلام والتعايش الأخوي بين الكورد والترك.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من عرض أنقرة السلام على أوجلان، في خطوة تهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ عام 1984، أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.