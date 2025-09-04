حصيلة زلزال أفغانستان تقترب من 6 آلاف ضحية

شفق نيوز- كابول

أعلنت حكومة طالبان الأفغانية، يوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 2205 قتلى و3600 جريح.

وقال المتحدث باسم الحكومة حمد الله فيترات، إن مئات الجثث انتُشلت من تحت أنقاض المنازل المدمرة، مشيراً إلى أن الجهود متواصلة لانتشال العالقين وتقديم المساعدات الطارئة.

وأضاف المتحدث أن السلطات أقامت خياماً لإيواء المتضررين، فيما تستمر عمليات إيصال الإسعافات الأولية وأدوات الطوارئ للمناطق المنكوبة.

وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب مساء الأحد الماضي عدة أقاليم جبلية نائية في شرق أفغانستان، مخلفاً دماراً واسعاً وقرى بأكملها تحت الركام، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وتركزت معظم الخسائر في إقليم كونار الواقع وسط وديان ضيقة تحيط بها جبال شاهقة.