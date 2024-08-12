حصيلة حرب غزة تتصاعد.. 132049 قتيلاً وجريحاً و10 آلاف أسير

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 311 يوماً إلى 132049 قتيلاً وجريحاً، فيما بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية نحو 10 آلاف أسير منذ السابع من أكتوبر.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب "ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، حيث راح ضحيتها 142 شهيداً، منهم 107 شهداء وصلوا إلى المستشفيات بعد التعرف على هوياتهم، بينما يجري التحقق من بقية الشهداء.

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي أن عدد الإصابات بلغ 150 إصابة جديدة، ليصل عدد القتلى في قطاع غزة إلى 39897، بينما بلغ عدد الجرحى والمصابين 92152.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي البنايات المدمرة، حيث لا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب تواجد آليات الجيش الإسرائيلي والخطورة المحيطة بتلك المناطق.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر طبية بوصول جثامين 16 قتيلاً إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ الليلة الماضية.

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل آلاف الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر، موضحاً أن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية قد بلغ 10 آلاف أسير منذ ذلك التاريخ.