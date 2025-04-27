حصيلة جديدة .. مقتل 18 شخصا واصابة أكثر من 1000 بانفجار ايران

شفق نيوز/ أفادت السلطات الإيرانية، فجر اليوم الاحد، بتسجيلها حصيلة جديدة للقتلى جراء ، بعد تسجيل مقتل 18 شخصاً، فيما لا يزال 6 أشخاص في عداد المفقودين.

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية، أن 21 مصاباً لا يزالون في حالة حرجة جراء الانفجار الضخم الذي هز ميناء الشهيد رجائي في مدينة جنوبي إيران.

وأكدت الوزارة أن عدد المصابين الإجمالي تجاوز الألف شخص، في حين يواصل الطاقم الطبي جهوده لمعالجة الحالات الخطيرة، وسط تحذيرات من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة.