حصيلة جديدة لضحايا فرنسا في حرب إسرائيل وحماس

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن إحصائية جديدة للضحايا من رعاياها جراء الحرب الدائرة منذ نحو شهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن 39 فرنسياً في إسرائيل وما زال تسعة أشخاص مجهولي المصير خلال هجوم حماس داخل الأراضي الإسرائيلية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأضافت الوزارة أن "تسعة مواطنين فرنسيين لا يزالون في عداد المفقودين" بعضهم رهائن لدى حماس في قطاع غزة.

وقتل أكثر من 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب السلطات الإسرائيلية فيما احتجزت الحركة الإٍسلامية الفلسطينية أكثر من 240 رهينة.

وتجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة منذ هجوم حماس، 9488 قتيلاً، بينهم 3900 طفلاً و2405 امرأة، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وغادر قطاع غزة 34 فرنسياً برفقة أفراد من عائلاتهم عبر منفذ رفح الحدودي مع مصر، حيث أصيب المركز الثقافي الفرنسي بضربة إسرائيلية، على ما أفادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمس الجمعة.

وأكد الوزير الفرنسي المنتدب لشؤون التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج أوليفييه بيشت، لإذاعة "فرانس إنتر"، بالقول "نحن نسهر على إجلاء مواطنينا من غزة. نحن ننشط لكي نتمكن من إجلاء كل فرنسي يرغب بالعودة إلى الوطن في أفضل الظروف الأمنية الممكنة".