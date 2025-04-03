حصيلة جديدة لضحايا زلزال ميانمار

شفق نيوز/ أعلنت السلطات في ميانمار، يوم الخميس، عن ارتفاع ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد إلى أكثر من ثمانية آلاف شخص بين قتيل وجريح ومفقود.

ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، عن ناطق باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، قوله إن عدد القتلى بلغ 3085 شخصاً، فيما لا يزال 341 شخصاً في عداد المفقودين، كما أن هناك 4715 مصاباً، بعد ستة أيام من الزلزال الذي بلغت قوته 7,7 درجة على مقياس ريختر.

وكان زعيم المجلس العسكري، مين أونغ هلاينغ، قال أمس الأربعاء، إن الآمال في العثور على المزيد من الناجين تحت الأنقاض تتضاءل الآن.

وتحذر منظمات الإغاثة من أن العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين ربما يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بانكوك، العاصمة التايلاندية، إلى 29 قتيلاً، بعد أن عثر رجال الإنقاذ على المزيد من الجثث في موقع انهيار مبنى غير مكتمل البناء مكون من 30 طابقاً، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن".

وبحلول صباح اليوم الخميس، وصلت حصيلة القتلى المؤكدة إلى 29 شخصاً، بالإضافة إلى 9 جرحى و59 مفقوداً، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين إلى أنه ربما يكون هناك ناجون تحت الأنقاض، حيث سمع صوت بشري من هناك.

ووقع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في ميانمار يوم 28 آذار/ مارس الماضي، وشعر بالزلزال سكان خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند.

وقالت السفارة الروسية في ميانمار لوكالة "ريا نوفوستي" إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين الروس.