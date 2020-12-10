حصيلة انفجار "سري كانيه".. مقتل جنديين تركيين واثنين من الفصائل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بأن 4 قتلى سقوط جراء الانفجار الذي استهدف حاجزا أمنيا يوم الخميس في مدينة سري كانية / رأس العين في محافظة الحسكة ذات الأكثرية الكوردية شمال شرق سوريا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن جنديين تركيين واثنين من مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا قتلوا جراء الانفجار.

وأوضح أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة استهدف حاجزا مشتركا للجيش التركي والفصائل السورية الموالية لأنقرة على المدخل الجنوبي لمدينة سري كانيه / رأس العين.

يشار إلى أن مدينة سري كانيه تخضع لسيطرة الجيش التركي وفصائل "الجيش الوطني" الموالي لأنقرة منذ أكثر من عام عند اجتياح المنطقة وإخراج قوات سوريا الديمقراطية منها.