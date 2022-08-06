حصيلة الغارات الاسرائيلية على غزة ترتفع الى 127 قتيلاً وجريحاً والفصائل تواصل استهداف المستوطنات

شفق نيوز/ ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تستمر لليوم الثاني على التوالي، إلى 13 قتيلا و114 جريحا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت أعلنت فيه الفصائل الفلسطينية استمرار استهدافها للمستوطنات بمئات الصواريخ.

وأوضحت الوزارة أن الغارات الإسرائيلية "استهدفت المناطق والأحياء السكنية المكتظة"، لافتة إلى أن عدد القتلى وصل إلى 13، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وشابة في الـ23 من عمرها، فيما بلغ عدد الإصابات الناجمة عن الغارات الإسرائيلية 114.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تدهور الوضع الصحي في القطاع، قائلة: "الطواقم الطبية في المستشفيات تعمل وفق الإمكانيات المتاحة والمحدودة، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 سنة".

وأضافت: "الواقع الدوائي في وزارة الصحة يمر بأسوأ حالاته منذ سنوات، حيث وصلت نسبة النقص في الأدوية الأساسية إلى 40 بالمئة، و32 بالمئة من المستهلكات الطبية، و60 بالمئة من لوازم المختبرات وبنوك الدم".

وأشارت في بيان إلى أن "استمرار إغلاق حاجز بيت حانون أمام حركة المرضى المحوّلين للعلاج بالخارج، وعدم إدخال حالات إنقاذ الحياة يفاقم من وضعهم الصحي الصعب، خاصة مرضى الأورام والقلب الذين يواجهون مصيرا مجهولا".

كما نوهت إلى أن إسرائيل "تمنع إدخال 24 جهاز أشعة تشخيصية، إضافة إلى منع إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة أجهزة أخرى معطلة، وهي مهمة في تقديم التدخلات الطارئة للجرحى في أقسام الطوارئ والعمليات والعنايات المكثفة".

توقف محطة توليد الكهرباء

ويتزامن بيان وزارة الصحة الفلسطينية مع إعلان توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وفي هذا الصدد أعلنت الوزارة "بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية خلال 72 ساعة"، مشددة على أن "الساعات المقبلة حاسمة وصعبة".

وقالت إن: "انقطاع التيار الكهربائي يشكل تهديدا خطيرا على عمل الأقسام الحيوية في المستشفيات، خاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات وأقسام الغسيل الكلوي والمختبرات وحضانات الأطفال والمغاسل وأنظمة الأوكسجين والغازات الطبية".

كما أكدت الصحة الفلسطينية أن "انقطاع التيار الكهربائي سيؤدي إلى توقف محطات التحلية ومضخات الصرف الصحي وإمداد المنازل بالمياه، مما قد يسبب كارثة صحية وإنسانية قاسية".

من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي استهداف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ 60 صاروخ رداً على "العدوان" المتواصل.

كما أشارت الى "دك غرف القيادة والسيطرة في موقع "ناحل عوز" بعشرات قذائف الهاون وتحوله لبقعة نار ضمن الاستمكان المدفعي.

وفي بيان لاحق أعلنت "سرايا القدس وكتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى لواء نضال العامودي استهداف مغتصبات (نتيفوت - سديروت - كيسوفيم - العين الثالثة - صوفا) برشقات صاروخية".