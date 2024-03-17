حصيلة الضحايا في غزة تتخطى 100 الف قتيل وجريح

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع المحاصر إلى 31645 قتيلًا و73676 جريحًا، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 92 قتيلا و130 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء الغارات والقصف الإسرائيلي".

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وأمس السبت، قال المتحدث باسم إدارة الطوارئ بالدفاع المدني في غزة إن التقديرات تشير إلى أن هناك ما يصل إلى 8000 جثة تحت الأنقاض في القطاع.

وكان شهود عيان أفادوا اليوم الأحد بسقوط 12 قتيلا وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل في حي بشارة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.