إحصائية رسمية.. المتزوجون الأكثر إقداما على الانتحار والارامل الأقل في الكويت

شفق نيوز/ أفادت إحصائية رسمية، يوم الأربعاء، بأن المتزوجين هم الأكثر إقداماً على الانتحار في الكويت.

وأكدت النيابة العامة في الكويت أن جرائم الانتحار والشروع فيه بلغت 136 قضية خلال العام الماضي. واشارت الدراسة الى ان 61.7% من مرتكبي هذه الجرائم ذكور، و 38.3 % اناث.

ولفتت الإحصائية الى ان المتزوجين هم الأعلى انتحاراً بنسبة 50.6% ، مقابل نسبة 39.9 % من العزاب ، وجاء المطلقون بنسبة 8.2% ، اما الارامل فهم الاقل انتحاراً بنسبة 1.3%.

اما فيما يخص الجنسيات التي ارتكبت جرائم الانتحار والشروع فيه، فقد جاء المواطنون بنسبة 20% ، اما أبناء الجاليات الأخرى فقد احتلت الجنسية النيبالية المرتبة الاولى بنسبة 8.8% وجاءت أرقام الانتحار والشروع فيه بين أناء الجالية البنغالية بالمرتبة الثانية بنسبة 5.9% ، اما الجالية المصرية فقد احتلت المرتبة الثالثة ثم سريلانكا بنفس النسبة وهي 4.4%.

وقال مصدر مطلع لصحيفة "القبس"، الكويتية، إن "الإحصائية تمت باشراف النائب العام سعد الصفران، حيث تقوم النيابة بعمل احصائيات دقيقة لأول مرة وذلك للوقوف على اسباب الجرائم ومعالجتها وليس فقط الإكتفاء بالتحقيقات بها.