إحصائية جديدة.. 5434 قتيلاً وأكثر من 31 الف مصاب بزلزال تركيا المدمر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة التركية، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً بحصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلد فجر يوم أمس الاثنين.

واشار وزير الصحة التركي، الى "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 5.434 والمصابين 31.777".

وقال، "أرسلنا نحو 2500 طبيب إلى المناطق المتضررة بالزلزال".

بدورها اوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ان "435 زلزالا وقع في كهرمان ماراش حتى الآن بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7".

واشار وزير الصحة التركي الى وفاة "1647 في كهرمان ماراش وحدها جراء الزلزال".

من جانبه قال وزير الدفاع التركي، إن "2600 جندي يشاركون في عمليات الإغاثة و75 طائرة والمروحيات هي الأكثر كفاءة في ظل هذه الظروف".

ولفت الى "إرسال أكثر من 200 مستشفى ميداني للمناظق المنكوبة".