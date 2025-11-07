إحصائية جديدة لأعداد اللاجئين السوريين الوافدين إلى ألمانيا

شفق نيوز- برلين

أعلنت السلطات الألمانية، يوم الجمعة، عن تراجع أعداد اللاجئين السوريين منذ أواخر العام 2024.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بألمانيا، أن أعداد السوريين الوافدين تراجعت بنسبة 46.5% حيث سجلت المكاتب المختصة نحو 40 ألف حالة وصول لسوريين بين كانون الثاني/ يناير حتى أيلول/ سبتمبر 2025، مقابل 74 ألفاً و600 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى ارتفاع أعداد السوريين العائدين إلى وطنهم بنسبة 35.3% حيث تم تسجيل نحو 21 ألفاً و800 حالة مغادرة بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر 2025، مقابل 16 ألفاً و100 حالة في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح المكتب أن هذه الأرقام لا تعكس أسباب الهجرة أو العودة، ولا تشير إلى وضع الحماية أو اللجوء للأفراد المعنيين.

وبلغ الفارق العددي بين الوافدين والمغادرين بوجه عام خلال الفترة المذكورة 18 ألفاً و100 شخص، مقارنة بـ58 ألفاً و500 العام الماضي.

كما انخفض عدد طلبات اللجوء بنسبة تقارب 67%، إذ بلغ عددها حتى نهاية أيلول/ سبتمبر من العام الحالي نحو 19 ألفاً و200 طلب، مقابل 58 ألفا و400 طلب في نفس الفترة من عام 2024.

ومع ذلك، ظل السوريون أكبر مجموعة بين طالبي اللجوء في ألمانيا بنسبة 21.9%.

وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي صورة مشابهة، حيث قدم 26 ألفاً و200 سوري طلب لجوء في الاتحاد، بانخفاض قدره 69%.

واحتلت سوريا المرتبة الثالثة بين دول منشأ طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7%، بعد فنزويلا (14%) وأفغانستان (9%). وقد تم تقديم 61% من هذه الطلبات في ألمانيا.