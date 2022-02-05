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إحصائية جديدة: أكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-05T06:19:45+0000
إحصائية جديدة: أكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

شفق نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 390 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.7 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 390.673.177، وإجمالي الوفيات 5.724.794.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ901.388 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 76.354.040.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ631.265 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 26.326.454.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات  500.055 وإجمالي إصابات 41.952.712.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ327.310 وإجمالي إصابات 12.257.664. 

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 308.829 وإجمالي إصابات 5.106.048.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 206.646 وإجمالي إصابات 3.331.290.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 158.521 وإجمالي إصابات 17.810.151.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 148.167 وإجمالي إصابات 11.449.601

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.320 وإجمالي إصابات 4.353.370.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 135.282 وإجمالي إصابات 5.943.783.

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