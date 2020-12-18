إحصائية بعدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في 2020

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الهجرة الدولية، يوم الجمعة، إن اكثر من ثلاثة آلاف مهاجر على الأقل لقوا حتفهم خلال محاولاتهم الوصول الى الدول الاوروبية وغيرها، خلال العام 2020.

وقال المتحدث باسم المنظمة، بول ديلون، في تصريح لوسائل الإعلام "حتى يوم أمس، سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع لمنظمة الهجرة الدولية 3174 حالة وفاة على طول طرق الهجرة حول العالم هذا العام، مقارنة بـ 5327 في عام 2019".

وأضاف أن نحو 90 ألف مهاجر ولاجئ ارتحلوا على طرق خطرة خلال العام الماضي، لافتا إلى أنه على الرغم من أن إجمالي عدد القتلى أقل مما كان عليه في السنوات السابقة، إلا أن الوفيات زادت على بعض الطرق.

وبين أنه على وجه التحديد توفي ما لا يقل عن 593 شخصا كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري حتى الآن، بزيادة عن عام 2019، الذي سجل وفاة 210 أشخاص، وعام 2018 الذي توفى فيه على هذا الطريق 45 شخصا.

وأفيد بأن أمريكا الجنوبية هي الأخرى سجلت في عام 2018 زيادة في الوفيات بين المهاجرين مقارنة بالسنوات السابقة، "حيث توفي بالمحصلة ما لا يقل عن 104 أشخاص معظمهم من المهاجرين الفنزويليين، مقارنة بأقل من 40 في جميع السنوات السابقة. ويشمل ذلك ما لا يقل عن 23 شخصا غرقوا قبالة سواحل فنزويلا نهاية الأسبوع".

وتقول المنظمة الدولية إن 1773 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في طريقهم إلى أوروبا هذا العام، فيما تم تسجيل 381 حالة وفاة بين الرجال والنساء والأطفال على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وشدد المتحدث ديلون على أن الانخفاض في العدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها بين المهاجرين هذا العام قد يرجع أيضا إلى أن وباء "كوفيد – 19"، يمنع المنظمة من جمع البيانات عن الوفيات أثناء الهجرة وتتبع طرق محددة.

ولفت على وجه الخصوص إلى وجود ما لا يقل عن 14 حطام سفينة غير مؤكدة، يمكن أن تكون قد قتلت 600 شخص على الأقل، لكن لم يتم إدراجها في السجل هذا العام.