حسين زاده نائباً للرئيس الإيراني كأول شخصية كوردية سنية تتقلد منصباً رفيعاً

شفق نيوز/ أُعلن في طهران، عن تعيين عبد الرحيم حسين زاده في منصب نائب الرئيس لشؤون التنمية الريفية والمناطق المحرومة في البلاد، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها بتعيين شخصية كوردية سنية في منصب رفيع داخل الحكومة.

ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه من المناسب تحسين الظروف المعيشية للقرويين وتحسين مؤشرات التنمية الريفية من خلال التأكيد على دورهم في تحقيق الاقتصاد المقاوم، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وفي إطار المهام المعتمدة لذلك النائب، بالمتابعة والإشراف.

ولد عبد الرحيم حسين زاده عام 1980 في مدينة نقدة. حصل على درجة الماجستير في التخطيط الحضري من جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا. وهو شخصية سياسية إصلاحية ورئيس كتلة حقوق المواطنة في البرلمان، وممثل الدورتين العاشرة والتاسعة للمجلس الإسلامي وعضو لجنة البناء في المجلس الإسلامي عن دائرتي نقدة وأشنوي في محافظة أذربيجان الغربية.

هذا التعيين يأتي في ظل تحولات سياسية تشهدها إيران، مع ترؤس مسعود بزشكيان للجمهورية الإسلامية بعد وفاة إبراهيم رئيسي الرئيس السابق بتحطم مروحيته.

كما سبق للرئيس الإصلاحي بزشكيان أن أعاد وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، المعروف بـ"مهندس الاتفاق النووي الإيراني"، إلى الساحة السياسية مجددا، بعد توليه منصب مساعده للشؤون الاستراتيجية، مكلفا بمراقبة التطورات الوطنية والدولية وتحقيق أهداف الدستور.

وخلال حملته الانتخابية، دعا بزشكيان إلى جعل إيران أكثر انفتاحا على العالم من أجل إخراجها من "العزلة"، وتعهد بإحياء الاتفاق النووي لرفع العقوبات المفروضة على البلاد.