حسن نصرالله: الأميركيون وافقوا على طلب سعودي باغتيالي على أن تنفذه إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طرح مسألة اغتياله خلال زيارته إلى واشنطن".

وفي تصريح لقناة "الميادين"، قال نصر الله: "معطياتنا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طرح خلال زيارته إلى واشنطن مسألة اغتيالي"، مضيفاً أن الأميركيين "وافقوا على طلب سعودي باغتيالي على أن تنفذه إسرائيل".

وأضاف: "السعودية تحرض على اغتيالي منذ وقت طويل وبالحد الأدنى منذ الحرب على اليمن".

وتابع نصرالله: "قادة حزب الله مستهدفون ليس فقط من قبل الإسرائيلي بل الأمريكي أيضا"، مؤكدا أن "استهداف قادة حزب الله هدف إسرائيلي أمريكي سعودي مشترك".

وقال "كل ما قيل حتى الآن حول ما يمكن أن يقدم عليه ترامب في أيامه الأخيرة ما يزال قيد التحليلات"، مضيفاً "يجب أن نتعامل مع الفترة المتبقية من ولاية ترامب بحذر وانتباه".