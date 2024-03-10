حسمت الأمر مسبقاً.. دول تعلن رسمياً اليوم الأول لشهر رمضان

شفق نيوز/ أعلنت عدة دول إسلامية وغير إسلامية، يوم الأحد، عن تحديد اليوم الأول لشهر رمضان الذي سيحلّ خلال الأسبوع الجاري.

وذكر مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان رسمي، أن يوم غد الإثنين 11 آذار/ مارس الجاري متمماً لشهر شعبان وبعد غروب شمسه تعد ليلته هي أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح، وبعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

بدوره أشار مركز الفلك الدولي على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن غداً الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 آذار/ مارس الجاري أول أيام رمضان في أستراليا وماليزيا وبروناي.

يشار إلى أن مركز الفلك الدولي كان قد أفاد بوقت سابق أن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر شعبان يوم الأحد 11 شباط/ فبراير الماضي، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان اليوم الأحد، وسيحدث الاقتران المركزي بهذا اليوم في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريباً.

بناء على ذلك، من المتوقع أن يبدأ العديد من الدول شهر رمضان الإثنين 11 آذار/ مارس.

أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال اليوم الأحد، "فاستناداً على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة، ومنها معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث المسلم إلياس، والمرصد الفلكي SAAO، والباحث يالوب، والباحث المسلم عودة، فإن رؤية الهلال غير ممكنة اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأميركيتين، خاصة من الأجزاء الغربية"، وفق المركز.

لذا فإنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية البصرية للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول رمضان بعد غد الثلاثاء، حسب المصدر عينه.