حزمة مقترحات أممية جديدة لإعادة إحياء اتفاق الحبوب

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان سيبحثان تصدير الحبوب، مؤكداً أن بلاده "تبذل جهوداً حثيثة، وتبحث عن طرق لإعادة إحياء الاتفاق".

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في موسكو، أن "مبادراتنا ستتواصل بشأن اتفاقية الحبوب التي تشكل أهمية كبيرة جداً بالنسبة لأمن الغذاء العالمي والاستقرار والسلام".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أعدت بمساهمة تركيا، حزمة جديدة من المقترحات، ونعتقد أن ذلك يشكل أساساً مناسباً لإحياء الاتفاقية.