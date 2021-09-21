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حزب كوردي سوري يطالب الإدارة الذاتية بالكف عن فرض الضرائب والاتاوات

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-21T12:28:35+0000
حزب كوردي سوري يطالب الإدارة الذاتية بالكف عن فرض الضرائب والاتاوات

شفق نيوز/ أدان الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، اليوم الثلاثاء، رفع الإدارة الذاتية لأسعار الوقود في مناطقها والكف عن فرض الضرائب والاتاوات على المواطنين.

وقال الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بسبب استمرار الحرب الاهلية والعقوبات الدولية المفروضة وخاصة قانون قيصر، زادت معاناة السوريين بشكل كبير ووصل الفقر إلى مستويات مرعبة بسبب تدني مداخيل المواطنين وعدم تمكن المواطن من تأمين لقمة عيش كريمة له ولأسرته".

وأضاف أنه "في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية والصعبة قامت الإدارة الذاتية مرة أخرى برفع سعر مادة الوقود متجاهلة وضاربة عرض الحائط معاناة المواطنين متناسية أن هذا الارتفاع سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار بقية السلع والخدمات الأساسية للمواطنين في سوق يغيب فيها الضوابط والرقابة التموينية من جانب الإدارة".

وأدان الحزب رفع أسعار المحروقات ووصفه بالإجراء "التعسفي واللا مدروس من جانب الإدارة الذاتية"، داعيا الإدارة الذاتية إلى "التراجع عن قرارها المجحف هذا والكف عن فرض الضرائب و الإتاوات على المواطنين".

وتابع الحزب "ندعوها ومن أجل وقف نزيف الهجرة إلى التفكير بجدية بمعيشة المواطنين ودعم السلع والمواد الاساسية وتقديم الدعم والقروض للفلاحين والمزارعين لاستمرار عملية إنتاج المحاصيل الزراعية الضرورية كالقمح وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية".

وتعاني مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا من نقص حاد في الوقود منذ قرابة شهرين وسط رفع سعر اللتر الواحد من 150 إلى 410 ليرات سورية.

وتراجعت الإدارة الذاتية في أيار الماضي عن القرار 119 والذي تم بموجبه رفع أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 300%  إثر موجة تظاهرات شعبية رافضة للقرار عمت مناطق الإدارة الذاتية.

يذكر أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الوقود في مناطق الإدارة الذاتية وعدم توفره بالأسعار السابقة في محطات الوقود إلا أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي بعد برفع السعر.

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