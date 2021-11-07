حزب أردوغان يعلق على محاولة اغتيال الكاظمي

شفق نيوز / أدان حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، ما وصفه بالهجوم الإرهابي الذي تعرض له منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، في تغريدة له على تويتر، إن بلاده "تقف مع الشعب العراقي الشقيق ضد التنظيمات الإرهابية التي تحاول زعزعة استقرار البلاد".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر يوم الأحد، عن تعرضه إلى محاولة اغتيال فاشلة، فيما أوضحت السلطات الأمنية أن المحاولة نفذت عبر ثلاث طائرات مسيرة تم اسقاط اثنتين منها.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أفادت بتعرض رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال "فاشلة".

وذكرت الخلية في بيان، إن محاولة الاغتيال تمت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

وعقب ذلك، شكل المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، لجنة عليا برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، للتحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.