حزب تركي: 200 ألف ناخب ينحدرون من 4 دول بينها العراق سيصوتون لأردوغان

زعم حزب "الشعب الجمهوري"، وهو أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا وثاني أكبر حزبٍ في برلمان البلاد، وجود ما لا يقل عن 200 ألف ناخبٍ ينحدرون من سوريا وليبيا والعراق وأفغانستان سيشاركون في الانتخابات المقبلة وسيصوّتون لصالح الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويحاول حزب المعارضة الرئيسي إقرار مشروعٍ عبر البرلمان التركي لمنع الحاصلين على الجنسية التركية حديثاً من المشاركة في تلك الانتخابات، لكنه لا يستطيع تمرير مثل هذا المشروع بسهولة بسبب الأكثرية النيابية التي يتمتع بها التحالف الحاكم الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" برئاسة دولت بهجلي.

ويشدد الحزب المعارض على أهمية ما يطلق عليه "أمن الانتخابات" وتخفيف تأثير الناخبين الجدد الحاصلين على الجنسية التركية على نتيجة الانتخابات المرتقبة التي تتزامن مع مئوية تأسيس الدولة التركية.

وكانت تيارات تركية قومية يمينية قد أطلقت حملة منذ يوليو/تمّوز الماضي تهدف لمنع عشرات الآلاف من الحاصلين على الجنسية التركية في السنوات الأخيرة، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

ويقود هذه الحملة، حزب "الجيد" القومي الذي يُعرف أيضاً بحزب "الخير"، وحزب "النصر" الذي انشق زعيمه أوميت أوزداغ عن حزب "الخير" في السابق. وتحظى هذه الحملة بدعم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد والذي يتعهّد لأنصاره بطرد اللاجئين والمهاجرين من تركيا حال وصوله إلى السلطة.