حزب المحافظين يستهدف ترحيل 750 ألف مهاجر من بريطانيا

شفق نيوز- لندن

أعلن حزب المحافظين البريطاني، مساء اليوم الأحد، خطة للهجرة تستهدف ترحيل 750 ألف مهاجر غير نظامي خلال خمس سنوات، في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

وتتضمن الخطة التي أعلنها الحزب في مؤتمره السنوي بمدينة مانشستر، "حظر طلب اللجوء على من يدخلون البلاد دون تصريح، وإلغاء محكمة الهجرة ونقل صلاحية البت في الطعون إلى موظفي وزارة الداخلية، مع وقف المساعدات القانونية الممولة من الدولة في قضايا الهجرة ومضاعفة ميزانية وحدة إنفاذ قوانين الهجرة لتصبح قوة الترحيل بتمويل يبلغ 1.6 مليار جنيه سنوياً، مع هدف ترحيل 150 ألف شخص كل عام".

كما تنص الإجراءات التي أعلنها الحزب في مؤتمره، على السماح باستخدام تقنية التعرّف على الوجه دون إخطار مسبق، وإلزام الشرطة بمطابقة بيانات الموقوفين مع قواعد الحدود.

وسيتم توسيع مراكز الاحتجاز، وفقاً للخطة ذاتها، لتستوعب ما يصل إلى ألفي شخص بانتظار الترحيل.

وأكد "المحافظون" عزمه الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع الطعون القانونية، معتبراً ذلك ضرورياً لـ"إنهاء تعطيل المحاكم".

ووصفت زعيمة المحافظين، كيمي بادنوك، الخطة بأنها "مدعومة بتحليل قانوني شامل أعده اللورد وولفسون"، منتقدة حزب "الإصلاح" بزعامة نايجل فاراج، قائلة، إن "الإصلاح لا يملك سوى شعارات تنهار عند أول اختبار".

وكان فاراج قد وعد بترحيل 600 ألف مهاجر خلال خمس سنوات والخروج من الاتفاقية الأوروبية.

وتُشكِّل هذه الخطة خطاً فاصلاً مع الحكومة العمالية بقيادة كير ستارمر، التي ترفض الانسحاب من الاتفاقية لكنها تدرس تعديل طريقة تطبيقها، إلى جانب خطط لخفض أعداد المهاجرين عبر القنال الإنكليزي وتشديد شروط الاستقرار الدائم، إضافة إلى اتفاق تجريبي مع فرنسا يقوم على مبدأ "واحد يدخل، واحد يخرج".