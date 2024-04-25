حزب الله "يُكذِّب" الادعاءات الاسرائيلية بشأن مقتل "نصف قادته" جنوب لبنان

شفق نيوز/ كذّب حزب الله اللبناني، يوم الخميس، تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي عن قتل نصف قادة الحزب بجنوب لبنان، مضيفاً أن عدد من قتلوا من مسؤولين في صفوفه لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر في حزب الله قوله: "هذا كلام غير صحيح ولا قيمة له، و هدفه رفع معنويات الجيش المنهار"، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي؛

وكثف الحزب وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية منذ الأسبوع الماضي على وقع توتر بين إسرائيل وطهران الداعمة للحزب على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل/ نيسان.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال في بيان الأربعاء إنه تمّ "القضاء على نصف قادة (حزب الله) في جنوب لبنان"، مشيراً إلى أن النصف الآخر "يختبئ ويترك الميدان أمام عمليات قواتنا".

وتجري عمليات قصف متبادل بشكل شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود منذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر /تشرين الأول.