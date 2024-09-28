"حزب الله" اللبناني يؤكد مقتل حسن نصر الله

شفق نيوز/ نعى "حزب الله" اللبناني، يوم السبت، الأمين العام للحزب حسن نصر الله مؤكداً بذلك ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن الغارة التي استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت أسفرت عن اغتيال حسن نصر الله.

وقال الحزب في بيان اليوم، إن حسن نصر الله "انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا".

وأضاف البيان الأمين العام للحزب "التحق برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".