حزب الله يؤكد مقتل إبراهيم عقيل

شفق نيوز/ أكد حزب الله اللبناني، يوم الجمعة، مقتل ابراهيم عقيل قائد النخبة في الحزب، خلال ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية وأدت إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 59 آخرين في حصيلة أولية.

وذكر بيان للحزب: "تُقدّم المقاومة الإسلامية اليوم أحد قادتها الكبار شهيدًا على طريق القدس… نعزي ونُبارك لمولانا (صاحب الزمان) ولسماحة القائد الخامنئي".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية.

وقال الجيش إنه قتل إبراهيم عقيل القائم بأعمال رئيس وحدة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله في ضربة ببيروت.

وذكر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أن تقديرات أولية تفيد أن الغارة نفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إنه إلى جانب عقيل تم تصفية 10 من قادة قوة الرضوان.